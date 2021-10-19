"Венеціанка" пропонує змінити закон про перехідний період для Криму і Донбасу

У висновках йдеться, що законопроект Міністерства реінтеграції України включає багато "досить загальних і розпливчастих положень".

"У деяких випадках ці положення є скоріше політичним керівництвом, ніж нормативним правовим актом. Справа в тому, що імплементуюче законодавство ще не існує, що ускладнює оцінку законопроекту", - йдеться у висновках.

В цілому Венеціанська комісія застерігає від створення правового вакууму через скасування існуючих актів, які стосуються Криму і Севастополя. При цьому вона зазначає, що включення в законопроект пропозицій зацікавлених сторін могло бути обмеженим.

"Крім того, деякі категорії осіб, безпосередньо пов'язані з законопроектом, в основному проживають в східних областях України і в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь могли мати досить обмежену можливість брати участь в цих консультаціях. Вкрай важливо залучати ці категорії в наступні обговорення, що стосуються як реалізації законопроекту, так і прийняття будь-яких інших юридичних актів, що доповнюють даний законопроект", - йдеться у висновках.

Також Венеціанська комісія із стурбованістю зазначає, що законопроект явно спрямований на визначення "конкретного історичного оповідання про минуле, виключаючи, таким чином, різні оповідання".

Крім того, до законопроекту включені визначення термінів, які не завжди збігаються з відповідними термінами, які використовуються в міжнародному публічному праві. Це особливо вірно для центральних термінів "перехідного періоду" і "правосуддя перехідного періоду".

"Ці визначення мають досить вузьку концепцію, і вони приймають односторонній підхід до перехідного періоду. По-перше, вони знижують гостроту конфлікту в Україні до його міждержавного виміру, тобто до участі Російської Федерації. По-друге, заходи правосуддя перехідного періоду обмежуються подоланням наслідків порушення прав людини, "викликаних збройною агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в документі.

Комісія підкреслює, що згідно з міжнародними стандартами правосуддя перехідного періоду є цілісною концепцією, яка має стосуватися злочинів і порушень прав людини, що здійснюються всіма сторонами конфлікту.