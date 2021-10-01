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Резніков: уряд вже працює над законом про амністію в ОРДЛО

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:24
Резніков: уряд вже працює над законом про амністію в ОРДЛО Фото: віце-прем'єр Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Ілона Свиридова

Український уряд вже почав підготовку законопроекту про процедури, який буде застосовуватися щодо тимчасово окупованих територій. Зокрема, в ньому будуть прописані процедури амністії та визнання деяких документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на "Х щорічному судовому форумі".

За його словами, Венеціанська комісія розгляне законопроект про перехідний період 15 жовтня, але уряд вже почав роботу над законопроектом про процедури.

"Не чекаючи прийняття законопроекту про перехідний період, ми (уряд, - ред.) вже працюємо над законопроектом про процедури. Це більш детальний, більш глибокий закон, в якому буде проговорюватися, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було", - заявив Резніков.

Зазначимо, конвалідація означає процедуру визнання певних документів, виданих на окупованих територіях таких як свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про перехідний період для Донбасу передали на розгляд Венеціанської комісії.

Детальніше про те, що він пропонує, читайте в матеріалі "Червоні лінії" деокупації і Росія-агресор: яким буде закон про перехідний період на Донбасі.

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Олексій Резніков ОРДЛО
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