В Венесуэле стремительно растет количество погибших и раненых в результате землетрясения
В Венесуэле растет число погибших и пострадавших в результате землетрясений людей. Спасатели продолжают поиски в наиболее пострадавших районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что по состоянию на данный момент погибли не менее 164 человек, еще 971 получил ранения.
Президент страны Делси Родригес сообщила, что власти перебрасывают спасательные команды из других регионов страны в город Ла-Гуайра, расположенный на побережье к северу от Каракаса.
По ее словам, чиновники пытаются максимально использовать световой день, чтобы ускорить работы по спасению людей, которые, как считается, остаются под завалами.
"Там обрушились десятки построек... и сейчас мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизнь людей", - сказала Родригес.
Она также обратилась к предприятиям с призывом предоставить тяжелую строительную технику для проведения спасательных операций. Президент добавила, что в Венесуэлу уже направляются поисково-спасательные команды, сертифицированные Организацией Объединенных Наций.
AP отметило, что сегодня десятки людей опубликовали сообщения в соцсетях с просьбой помочь найти их близких.
Землетрясения в Венесуэле
Напомним, вечером 24 июня Венесуэлу всколыхнули два сильных землетрясения магнитудой 7,1 и 7,5. Стихия повлекла за собой значительные разрушения, в частности в столице страны - Каракасе.
Первый подземный толчок магнитудой 7,1 был зафиксирован вблизи города Морон на побережье Карибского моря, примерно в 168 километрах от Каракаса. Уже менее чем через минуту в регионе произошло второе, еще более мощное землетрясение магнитудой 7,5.