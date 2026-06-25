В Венесуэле стремительно растет количество погибших и раненых в результате землетрясения

В Венесуэле растет число погибших и пострадавших в результате землетрясений людей. Спасатели продолжают поиски в наиболее пострадавших районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Сообщается, что по состоянию на данный момент погибли не менее 164 человек, еще 971 получил ранения.

Президент страны Делси Родригес сообщила, что власти перебрасывают спасательные команды из других регионов страны в город Ла-Гуайра, расположенный на побережье к северу от Каракаса.

По ее словам, чиновники пытаются максимально использовать световой день, чтобы ускорить работы по спасению людей, которые, как считается, остаются под завалами.

"Там обрушились десятки построек... и сейчас мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизнь людей", - сказала Родригес.

Она также обратилась к предприятиям с призывом предоставить тяжелую строительную технику для проведения спасательных операций. Президент добавила, что в Венесуэлу уже направляются поисково-спасательные команды, сертифицированные Организацией Объединенных Наций.

AP отметило, что сегодня десятки людей опубликовали сообщения в соцсетях с просьбой помочь найти их близких.