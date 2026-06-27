В Венесуэле из-за землетрясения погибли уже более 900 человек

К вечеру пятницы, 26 июня, в Венесуэле после двух землетрясений вновь возросло количество погибших. На этот раз цифра превысила уже 900 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, иностранные спасательные бригады и гуманитарная помочь начали пребывать в пострадавшие районы Венесуэлы лишь спустя пару дней после землетрясений.

По данным правительства страны, на данный момент под завалами остаются 172 человека. В то же время 920 человек погибли и 3360 получили ранения. Причем более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Также Reuters добавило, что в пятницу в Венесуэле вновь было землетрясение. Толчок магнитудой 4,9 ощущался в Каракасе (столица страны) и расположенном неподалеку Мараказе.

Согласно публикации издания, эта катастрофа может иметь политические последствия для временного президента Делси Родригес, которая стремиться представить себя проводником политических перемен, несмотря на то, что была вице-президентом при свергнутом президенте Николасе Мадуро.