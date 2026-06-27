В Венесуэле из-за землетрясения погибли уже более 900 человек
К вечеру пятницы, 26 июня, в Венесуэле после двух землетрясений вновь возросло количество погибших. На этот раз цифра превысила уже 900 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, иностранные спасательные бригады и гуманитарная помочь начали пребывать в пострадавшие районы Венесуэлы лишь спустя пару дней после землетрясений.
По данным правительства страны, на данный момент под завалами остаются 172 человека. В то же время 920 человек погибли и 3360 получили ранения. Причем более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
Также Reuters добавило, что в пятницу в Венесуэле вновь было землетрясение. Толчок магнитудой 4,9 ощущался в Каракасе (столица страны) и расположенном неподалеку Мараказе.
Согласно публикации издания, эта катастрофа может иметь политические последствия для временного президента Делси Родригес, которая стремиться представить себя проводником политических перемен, несмотря на то, что была вице-президентом при свергнутом президенте Николасе Мадуро.
Что предшествовало
Напомним, в среду вечером, 24 июня, в Венесуэле произошли два подряд землетрясения с магнитудой 7,1 и 7,5. Из-за этого в столице - городе Каракас - было зафиксировано много разрушений.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным ООН, разрушительные землетрясения в Венесуэле затронули почти 2 млн зданий, причинив прямой ущерб на 6,7 млрд долларов.