У Венесуелі затримали іспанських журналістів

Фото: протести в Турції (belsat.eu)

МЗС Іспанії наполягає на негайному звільненні затриманих репортерів

Правоохоронці та спецслужби Венесуели затримали кількох іноземних журналістів, які висвітлювали протести опозиції проти влади президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, серед затриманих співробітники іспанської агенції новин EFE та французького телеканалу TF1.

У представництві EFE у Венесуелі повідомили, що спочатку затримали фоторепортера агенції, котрий походить з Колумбії, та його водія. Затримання сталося саме тоді, коли журналіст висвітлював перебіг акції протесту венесуельської опозиції.

Згодом співробітники спецслужб Венесуели затримали в готелі ще одного репортера EFE, який має іспанське громадянство, а також телевізійну продюсерку іспанського інформагентства.

В свою чергу, у міністерстві закордонних справ Іспанії наголосили, що вимагають "негайного" звільнення затриманих працівників ЗМІ.

Раніше РБК-Україна писало про затримання двох французьких журналістів у Венесуелі.

За даними Національної спілки працівників преси Венесуели (SNTP), з'ясувалося, що два французьких журналіста знаходяться у Палаці Мірафлорес з полудня 29 січня. Також з ними затриманий венесуельський продюсер Роландо Родрігес.

Також повідомлялося, що опозиція Венесуели проводила таємні зустрічі з військовими і силовиками з метою домовитися про припинення військової підтримки президента країни Ніколаса Мадуро.