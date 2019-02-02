У Венесуелі тисячі людей вийшли на акції протесту

Фото: мітинги у Венесуелі (twitter.com/teleSURtv)

Мітинги триватимуть до повної зміни влади Мадуро

У столиці Венесуели проходить багатотисячна акція в підтримку тимчасово виконуючого обов'язки президента країни Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На заклик голови Національної асамблеї вийти на вулиці в Каракасі в суботу, 2 лютого, відгукнулись десятки тисяч людей. Прихильники Гуайдо почали збиратися в п'яти точках по всьому місту. Після цього пройшли до представництва Євросоюзу на сході Каракаса.

Гуайдо, виступаючи перед своїми прихильниками, заявив про швидку зміну влади.

"Ми будемо залишатися на вулицях до тих пір, поки не доб'ємося свободи, перехідного уряду і дострокових виборів", - заявив політик.

Гуайдо також оголосив про нову масові акції 12 лютого. Він повідомив, що в країну в найближчі дні почне надходити гуманітарна допомога, незважаючи на заперечення президента Ніколаса Мадуро.

Фото: мітинги у Венесуелі (twitter.com/teleSURtv)

Паралельно в Каракасі, на відстані приблизно 10 км від акції опозиції проходить масова акція прихильників президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Зазначимо, що акції на підтримку Гуайдо проходять і в низці інших міст Венесуели, а також за кордоном, зокрема, в Іспанії, де проживають близько 400 тисяч венесуельців. У масовій акції в Барселоні проти Мадуро виступили кілька сотень людей.

Нагадаємо, як заявив Франсиско Янес, генерал Військово-повітряних сил Венесуели, він визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо в якості президента країни.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори в Національну асамблею (парламент країни).