ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Венесуелі тисячі людей вийшли на акції протесту

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 23:48
У Венесуелі тисячі людей вийшли на акції протесту
Фото: мітинги у Венесуелі (twitter.com/teleSURtv)

Мітинги триватимуть до повної зміни влади Мадуро

У столиці Венесуели проходить багатотисячна акція в підтримку тимчасово виконуючого обов'язки президента країни Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На заклик голови Національної асамблеї вийти на вулиці в Каракасі в суботу, 2 лютого, відгукнулись десятки тисяч людей. Прихильники Гуайдо почали збиратися в п'яти точках по всьому місту. Після цього пройшли до представництва Євросоюзу на сході Каракаса.

Гуайдо, виступаючи перед своїми прихильниками, заявив про швидку зміну влади.

"Ми будемо залишатися на вулицях до тих пір, поки не доб'ємося свободи, перехідного уряду і дострокових виборів", - заявив політик.

Гуайдо також оголосив про нову масові акції 12 лютого. Він повідомив, що в країну в найближчі дні почне надходити гуманітарна допомога, незважаючи на заперечення президента Ніколаса Мадуро.

 

Фото: мітинги у Венесуелі (twitter.com/teleSURtv)

Паралельно в Каракасі, на відстані приблизно 10 км від акції опозиції проходить масова акція прихильників президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Зазначимо, що акції на підтримку Гуайдо проходять і в низці інших міст Венесуели, а також за кордоном, зокрема, в Іспанії, де проживають близько 400 тисяч венесуельців. У масовій акції в Барселоні проти Мадуро виступили кілька сотень людей.

Нагадаємо, як заявив Франсиско Янес, генерал Військово-повітряних сил Венесуели, він визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо в якості президента країни.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори в Національну асамблею (парламент країни).

Мадуро запропонував провести дострокові парламентські вибори Генерал ВПС Венесуели визнав Гуайдо президентом країни
Новини України протестВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся