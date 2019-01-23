У Венесуелі відбулися зіткнення між протестуючими і силовиками

Під час протестів загинули чотири людини

У Каракасі (Венесуела) проходять антиурядові протести. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP з посиланням на заяву поліції і неурядових організацій.

Відзначимо, що протести проти президента Ніколаса Мадуро проходять по всій країні. AFP пише, що в ході протестів між противниками президента Ніколаса Мадуро і силовиками відбулися зіткнення. В результаті протестів загинули щонайменше чотири людини. Серед загиблих 16-річний підліток.

Також венесуельська неурядова організація Foro Penal повідомила про затримання щонайменше 43 осіб в Каракасі і штаті Нуева-Еспарта.

Нагадаємо, Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро є узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

Раніше повідомлялося, що парламент країни, який перебуває під контролем опозиції, планує закликати ряд держав заморозити доступ уряду Мадуро до рахунків у закордонних банках.

Зазначимо, 10 січня Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки. На церемонії не були присутні представники США, ЄС і 13 країн в Латинській Америці, які не визнають легітимність виборів. Через конфлікт президента з Національною асамблеєю Мадуро дає присягу не перед парламентом, а в будівлі Верховного суду Венесуели.