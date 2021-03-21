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У Венесуелі стався теракт на заводі нафтогазової компанії

Новость на русском → Венесуела, Неділя 21 березня 2021 09:10
У Венесуелі стався теракт на заводі нафтогазової компанії Фото: бомба (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Венесуелі стався теракт на території заводу державної нафтогазової компанії PDVSA. Інцидент стався у місті Ель-Терехо у штаті Монагас.

Про це повідомив міністр промисловості Венесуели Тарек ель-Айссамі в коментарі телеканалу Venezolana de Televisión.

"Хочемо повідомити національній та міжнародній громадськості про новий терористичний акт, направлений проти нашої головної нафтової компанії, я кажу про PDVSA", - заявив міністр.

Він розповів, що вибух стався на ділянці газопроводу в місті Ель-Техеро та зачепив операційний центр, який слугує газозаправним заводом. Чи є жертви або постраждалі в результаті теракту, чиновник не повідомив.

На місце інциденту вже відправили ремонтні бригади для відновлення пошкодженої в результаті теракту інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно Венесуела вислала з країни європейського посла. Причиною такого рішення стало введення нових санкцій проти Венесуели.

Крім того, на тлі гіперінфляції Венесуела вирішила ввести в обіг банкноти номіналом 1 млн боліварів. Центробанк країни заявив, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

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