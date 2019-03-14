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У Венесуелі полностю відновили роботу електромереж

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 03:27
У Венесуелі полностю відновили роботу електромереж
Ілюстративне фото (twitter/Telegraph)

Влада заявила, що електрику відновлено майже на 100% території Венесуели

Міністр зв'язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес повідомив про повне відновлення роботи електромереж майже на всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pitazo.

Як сказав Родрігес в ефірі державного телебачення, енергосистема працює з перебоями тільки в деяких секторах муніципалітетів Барута і Ель-Атиля, де був зафіксований вибух електричних підстанцій. Цей інцидент вже назвали актами саботажу.

"Служба була відновлена ​​в більш ніж 70% з цих областей, але є все ще залишок, який, як ми сподіваємося, буде вирішений в найближчі кілька годин", - сказав міністр.

Відзначимо, блекаут в Венесуелі тривав з 7 березня 2019 - тоді без енергопостачання залишилися жителі 21 з 23 штатів країни.

Нагадаємо, раніше внаслідок відключення електрики парламент Венесуели ухвалив рішення про введення в країні надзвичайного стану.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з електрикою у Венесуелі з листопада 2018 по лютий 2019 року померли 79 осіб.

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