ru
ua

У Венесуелі почалися масштабні перебої з електрикою


У 15 з 23 штатів країни проблеми з електропостачанням

В Венесуэле начались масштабные перебои с электроснабжением в большей части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что вечером в четверг, 7 марта, перебои наблюдались в столице Венесуэлы Каракасе и 15 из 23 штатов страны.

Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас. Национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества.

В то же время власти страны причиной масштабного "блэкаута" назвала саботаж со стороны политических оппонентов на ГЭС им. Симона Боливара в штате Боливар. Эта ГЭС является крупнейшей в Венесуэле и одной из мощнейших в мире.

Напомним, Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

Під Києвом знову проходить акція біля будинку сім'ї Гладковских Фінт хавбека "Аякса" визнано найкращим моментом ігрового дня Ліги чемпіонів
Читати всі новини