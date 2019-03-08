У Венесуелі почалися масштабні перебої з електрикою

У 15 з 23 штатів країни проблеми з електропостачанням

В Венесуэле начались масштабные перебои с электроснабжением в большей части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что вечером в четверг, 7 марта, перебои наблюдались в столице Венесуэлы Каракасе и 15 из 23 штатов страны.

Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас. Национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества.

В то же время власти страны причиной масштабного "блэкаута" назвала саботаж со стороны политических оппонентов на ГЭС им. Симона Боливара в штате Боливар. Эта ГЭС является крупнейшей в Венесуэле и одной из мощнейших в мире.

Напомним, Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.