США ввели санкції проти чотирьох губернаторів венесуельських

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Зокрема, санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міністерства.

Як наголошується, санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррісалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік.

Також у різні роки був міністром оборони Венесуели і міністром житлового будівництва. Зараз він є губернатором штату Апуре.

Крім того, в список потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, колишній з 2004 по 2006 рік міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.

Раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США будуть приймати подальші заходи для тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Також повідомлялося, що радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордон з Колумбією.