Венесуела очолила рейтинг найбільш "нещасних" економік світу за версією Bloomberg

Венесуела розташувалася на вершині найбільш "нещасних" економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Відзначається, що Венесуела очолює рейтинг п'ятий рік поспіль. Хоча уряд країни з 2016 року не публікує офіційну економічну статистику, аналітики Bloomberg порахували, що рівень інфляції в 2019 році досягне 8000000%.

На другому місці рейтингу розташувалася Аргентина, на третьому - ПАР. Шосте місце посіла Україна. Найщасливішими укладачі рейтингу назвали Таїланд, Швейцарію і Сінгапур.

Експерти Bloomber також розташували Росію на 17 місце рейтингу, що зв'язали з прогнозом зростання цін, високою інфляцією і стагнацією рівня безробіття.

Відзначимо, що даний рейтинг розраховується на підставі даних про рівень інфляції і безробіття: чим показники нижче, тим "щасливішим" населення. Однак в цьому році рейтинг вперше був складений на основі опитувань економістів, а не за статистичними даними. Bloomberg Misery Index розраховується для 62 країн.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала головними ризиками для економіки України політичну невизначеність, а також макроекономічні ризики.