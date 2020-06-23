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Сім'я очільника слідства у справі Шеремета володіє майном на 30 млн гривень

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 11:47
Сім'я очільника слідства у справі Шеремета володіє майном на 30 млн гривень
Фото: Євген Коваль (РБК-Україна)

Зокрема, мова йде про земельні ділянки в курортних Карпатах

Родина керівника слідчо-оперативної групи по розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета Євгена Коваля володіє майном на десятки мільйонів гривень. Втім, офіційних підтверджень заробітків співставних з цією сумою немає.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми Вihus.info.

Зокрема, тільки в Карпатах у його родичів майна на понад мільйон доларів: більше 5 з половиною гектарів у селі Річка та ще 2,4 гектара в Пилипці, де, ймовірно, зводиться база відпочинку. Це все записано на батька поліцейського.

Також мова йде про земельні ділянки під Києвом - у Процеві, Кийлові, Хотянівці, Нижній Дубечні та Новосілках.

У жовтні минулого року повідомлялось, що на ділянці в Пилипці ведеться активне будівництво бази відпочинку. Уже в березні цього року більшість будинків були готові. Більше того, їх стало більше - замість чотирьох тепер шість котеджів, СПА.

Родина Коваля володіє ділянкою площею в понад гектар у Кийлові - мальовничій частині вздовж Дніпра, поруч в Процеві у їхній власності ще 5 ділянок площею у 64 сотки.

Також поліцейський значиться власником більш як 7 гектарів у Новосілках, де вартість сотки стартує від 30 тисяч гривень.

Журналісти встановили, що офіційні доходи членів родини Коваля в рази менші за вартість вищезазначених активів.

Нагадаємо, Національна поліція України готує справу про вбивство журналіста Павла Шеремета до суду.

Зазначимо, Володимир Зеленський говорив, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має довести справу про вбивство журналіста до кінця.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Павло Шеремет
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