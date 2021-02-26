Венедіктова про можливість екстрадиції Коломойського: для цього треба підстави

"Будуть підстави, будуть докази, ми це зробимо. На сьогодні говорити про те, що когось треба екстрадувати, для цього мають бути підстави. І друга сторона завжди матиме право на захист. Тому, щоб ми мали судову перспективу треба менше говорити й більше працювати", - сказала генпрокурор.

Як додала Венедіктова, якщо будуть підстави та достатня доказова база для екстрадиції, то вона ухвалить таке рішення.

"Я зроблю те, для чого буде достатньо доказової бази. Сьогодні питання прізвищ - це не питання функціонування кримінальної юстиції, вона так не має працювати. За процесуальними рішеннями не мають стояти прізвища", - заявила вона.

Нагадаємо, цього тижня трьом екс-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру в розтраті коштів.

Додамо, одного з них затримали в ході спецоперації в аеропорту "Бориспіль".

За даними джерел РБК-Україна, це міг бути екс-перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Олексій Данілов, Роман Сініцин та інші, обговорили найцікавіші для українців питання. Зокрема, спробували дати відповідь на питання: Сергій Стерненко - активіст чи злочинець? А також затронули тему скандалу з топменеджерами "ПриватБанку" і поговорили про санкційні списки в Україні.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.