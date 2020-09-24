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Венедіктова скоротила свого заступника з нагородою від Януковича

Автор: Олег Черниш

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скоротила посаду заступника, яку займав Андрій Любович. У 2012 році він отримав нагороду від тодішнього президента Віктора Януковича за розслідування серії вибухів в Дніпрі.

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Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

"Любович більше не заступник Венедіктової, підтверджуємо", - сказало воно.

Співрозмовник уточнив, що посада, яку займав Любович, скорочена і він звільнений наказом генпрокурора.

Нагадаємо, Любович став заступником генпрокурора у березні 2020 року. До цього очолював прокуратуру Донецької області, але в 2017 році пішов з органів прокуратури і займався бізнесом.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не збирається йти у відставку. Вона уточнила, що на відміну від інших чиновників заздалегідь не писала заяву за власним бажанням. Венедіктова також підкреслила, що очолила Офіс генерального прокурора не щоб "посидіти в кріслах".

"Поки Верховна рада не виявить свою волю, я залишаюся на посаді генерального прокурора", - додала вона.

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Новини України звільненняГенпрокурорІрина Венедіктова