Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства Черкаського журналіста Вадима Комарова . За її словами, вже складено психологічний портрет вбивці і озвучені основні версії.

Про це йшлося під час зустрічі Венедіктової з представниками Національної спілки журналістів України .

В ході зустрічі журналістам представили інформацію про розслідування вбивства Комарова. Зазначається, що було проведено 1710 допитів, 25 судових експертиз, понад 200 негласних розшукових дій, проаналізовано записи з більш ніж 100 камер, відпрацьовано тисячі телефонних дзвінків абонентів, які перебувають під час скоєння вбивства в межах території, де воно сталося.

"Разом з експертами також складено ймовірний психологічний портрет вбивці. Також були озвучені основні версії, які розглядалися слідством, і складності, що вплинули на хід досудового розслідування", - наголошується в повідомленні офісу генерального прокурора.

Венедіктова зазначила, що слідством виконана велика робота, але результатом розслідування має стати лише розкриття вбивства. "Увага до кожної такої справи з боку журналістської спільноти може дійсно допомогти - нам важлива вся інформація" - звернулася вона до представників Союзу.

В ході зустрічі також обговорювалися питання захисту прав журналістів при здійсненні ними професійних обов'язків.