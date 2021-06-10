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Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова

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Київ, Четвер 10 червня 2021 18:48
Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства журналіста Вадима Комарова Фото: Ірина Венедіктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про хід розслідування вбивства Черкаського журналіста Вадима Комарова. За її словами, вже складено психологічний портрет вбивці і озвучені основні версії.

Про це йшлося під час зустрічі Венедіктової з представниками Національної спілки журналістів України.

В ході зустрічі журналістам представили інформацію про розслідування вбивства Комарова. Зазначається, що було проведено 1710 допитів, 25 судових експертиз, понад 200 негласних розшукових дій, проаналізовано записи з більш ніж 100 камер, відпрацьовано тисячі телефонних дзвінків абонентів, які перебувають під час скоєння вбивства в межах території, де воно сталося.

"Разом з експертами також складено ймовірний психологічний портрет вбивці. Також були озвучені основні версії, які розглядалися слідством, і складності, що вплинули на хід досудового розслідування", - наголошується в повідомленні офісу генерального прокурора.

Венедіктова зазначила, що слідством виконана велика робота, але результатом розслідування має стати лише розкриття вбивства. "Увага до кожної такої справи з боку журналістської спільноти може дійсно допомогти - нам важлива вся інформація" - звернулася вона до представників Союзу.

В ході зустрічі також обговорювалися питання захисту прав журналістів при здійсненні ними професійних обов'язків.

Нагадаємо, Комарова жорстоко побили 4 травня 2019 року в Черкасах. Після цього він впав у кому і незабаром помер. Глава Національної спілки журналістів Сергій Томіленко тоді підкреслював, що єдина версія замаху - професійна діяльність журналіста.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). У червні 2019 року голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв надати розголосу частина матеріалів кримінальної справи про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова.

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