Венедіктова підписала підозру Юрченку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру народному депутату. Також вона підписала клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

У пості вона не вказала, якому саме депутату підписала підозру. Втім, джерело РБК-Україна в ОГУ підтвердив, що мова йде про Олександра Юрченка.

"Я прийняла рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Декілька днів тому Національне антикорупційне бюро опублікувало матеріали справи Юрченка. Зокрема, НАБУ показало приховану зйомку агента "під прикриттям".

Після цього депутат заявив, що виходить з фракції "Слуга народу". В Офісі президента назвали це рішення доречним.

Нагадаємо, суд заарештував помічника Юрченко з можливістю застави в 1,5 млн гривень.