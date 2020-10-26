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Венедіктова назвала недоліки в роботі ДБР і дала два місяці на їх усунення

Автор: Максим Зайченко

У понеділок, 26 жовтня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухала звіт про результати роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) за 9 місяців цього року. Вона назвала недоліки в роботі бюро і дала два місяці на їх усунення.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Генеральний прокурор зазначила, що існує ряд недоліків в роботі бюро, серед яких низька кількість проваджень, переданих до суду з обвинувальним актом, недостатній рівень відшкодування встановлених збитків, завданих кримінальними корупційними правопорушеннями, а також відсутність системного викриття злочинних вертикалей", - йдеться в повідомленні

Вона заявила, що ці недоліки необхідно усунути ці недоліки за два місяці.

"Генеральний прокурор поставила перед ДБР завдання - за два місяці скорегувати роботу на зазначених напрямках і усунути виявлені недоліки", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, потрібно "блокувати корупційні вертикалі знизу вгору". Вона також сказала, що повинно бути "реальне відшкодування встановлених збитків".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібен результат в боротьбі з корупцією. Він дав Венедіктовій час до кінця 2020 року.

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Сама Венедиктова заявила, що не збирається йти у відставку і не писала завчасно заяву за власним бажанням.

Зазначимо, в матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому у влади знову заговорили про гучні відставки" говорилося, що глава СБУ Іван Баканов може стати новим генпрокурором, а Венедіктова - міністром юстиції.

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