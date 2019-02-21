У Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ

Фото: Парламентська асамблея ОБСЄ (flickr.com/photos/oscepa)

Зимова сесія триватиме протягом двох днів

У Відні (Австрія) сьогодні, 21 лютого 2019 року, стартує 18-я зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Повідомляється, що зимова сесія пройде 21-22 лютого в конгрес-центрі Хофбург. В рамках сесії виступлять президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка, голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі, чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак і генсек організації Томас Гремінгер.

Також повідомляється, що на засіданнях комітетів вислухають представників урядів країн ОБСЄ та обговорять питання, пов'язані з політикою і безпекою, економікою та навколишнім середовищем, а також гуманітарні питання.

На заключному спільному засіданні генеральних комітетів представлять доповіді спецпредставників ПА ОБСЄ з міграції та протидії тероризму. Керівники недавніх місій зі спостереження за виборами в Боснії і Герцеговині, Грузії, США та Вірменії також виступлять з доповідями.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Мирослав Лайчак висловив співчуття у зв'язку з недопуском спостерігачів з Росії до виборів в Україні.

Зазначимо, що у Верховній раді заявили про рекордну кількість спостерігачів на виборах.