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Велосипедистам без фонариков и светоотражателей грозят штрафы: какие суммы

Ехать на велосипеде по дороге могут лица, достигшие 14-летнего возраста (фото: Канюка Руслан/Укрінформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

В Украине велосипедистов, нарушающих действующие Правила дорожного движения, могут привлечь к административной ответственности.

РБК-Украина расспросила адвоката и магистра права Евгения Булименко, обязательно ли на велосипеде должны быть фонарики или фары (и при каких условиях), а также как именно могут наказать велосипедистов-нарушителей.

Обязательны ли на велосипеде фонарики (фары)

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Пунктом 6.2 ПДД предусмотрено, что граждане имеют право управлять велосипедом, оборудованным звуковым сигналом и световозвращателями:

  • спереди - белого цвета
  • по бокам - оранжевого цвета
  • сзади - красного цвета

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

Управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей - запрещается.

Как могут наказать велосипедистов-нарушителей

Булименко рассказал, что за нарушение указанного выше правила на велосипедиста может быть наложен штраф в размере 340 грн.

Если же велосипедист к моменту совершения правонарушения еще и находился в состоянии опьянения, сумма штрафа составит 680 грн.

При условии, что правонарушение велосипедиста повлекло за собой создание аварийной обстановки, на этого человека может быть наложено взыскание в виде:

  • или штрафа в размере 850 грн
  • или общественных работ на срок от 20 до 40 часов

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых распространенных ошибках велосипедиста и как их предотвратить.

Читайте также, как лучше всего перевозить велосипед на автомобиле.

При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения, Кодекс Украины об административных правонарушениях, комментарий адвоката и магистра права Евгения Булименко для РБК-Украина.

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