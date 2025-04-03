Пасхальная корзина 2025: во сколько обойдутся продукты на праздник и что больше всего подорожало

Во сколько обойдется паска

За последний месяц средняя стоимость десятка яиц подскочила на 9% и сейчас стоит 76,4 гривны. За год цена выросла почти на 30%. Накануне праздника спрос будет держать цены на яйца на таком же уровне или может вызвать незначительное колебание. Уже в мае ожидается, что количество яиц на рынке увеличится, поскольку появится продукция из хозяйств населения, а это снизит цену на продукт на 25%.

Нынешний индекс паски значительно вырос: приготовление 3-4 штук выпечки весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 гривны, что на 38,6% дороже, чем в прошлом году.

За это время больше всего подорожало сливочное масло - на 71% (сейчас цена составляет 121 гривну за 200 граммов), молоко (+31%, 30 гривен за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 гривен за 8 штук).

Мука и сахар за последний месяц подешевели на 8% и 6%, соответственно. Однако, это не компенсирует годового роста цен: мука все еще на 14% дороже, чем в апреле 2024 года, а сахар - на 13%. Стоимость дрожжей осталась неизменной.

Стоимость паски 2025 года (инфографика УКАБ)

Сколько будет стоить пасхальная корзина

Бюджетная пасхальная корзина, которая включает паску, крашанки, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 гривен. Это на 33% дороже, чем в 2024 году. Если добавить сыр, колбасу и горчицу, то это обойдется в 847 гривен, что на 23% дороже, чем в прошлом году. Корзина с кагором, огурцами, томатами и салом увеличат цену до 1 113 гривен, что на 19% дороже, чем в 2024-м.

Свиной ошеек подорожал на 2% за месяц и сейчас стоит на 20% больше, чем в прошлом году - 275 грн/кг. Цена на сало остается относительно стабильной - 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр подорожал на 5% за месяц и на 21% за год, сейчас он стоит 595 грн/кг.

Цены на помидоры и огурцы за последний месяц немного снизились, но по сравнению с прошлым годом эти продукты дороже на 12-25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается.

"В этом году главные составляющие пасхальных расходов - паска, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты в этот период времени. Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут", - рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Он также отметил, что на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, остающихся до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%.

Цены на пасхальную корзину в Украине 2025 (инфографика УКАБ)