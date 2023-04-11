Пасхальная корзина-2023: как изменились цены на продукты

"Больше всего прибавили в цене яйца, стоимость которых выросла более чем вдвое. Эта тенденция продолжается еще с прошлого года и связана с сокращением поголовья, удорожанием кормов и усложненной логистикой. В то же время на 12% подешевела мука - один из ключевых ингредиентов пасхи, который учтен в ее стоимости", - сказала Наталья Герасименко, эксперт BRDO.

По данным BRDO, яйца подорожали на 134,7% до 70 гривен за десяток, буженина 29,9% до 445,3 гривен за "штуку", пасха - на 26,1% до 165,5 гривен за штуку, водка на 4 ,3% до 116,3 гривен за бутылку.

Стоимость пасхи на инфографике отражает затраты на ее приготовление дома из следующих ингредиентов: мука, молоко, сливочное масло, яйца, сахар.

Отметим, данные BRDO по изменению цен на продукты отличаются от информации Госстата. По данным статистического ведомства, продукты в Украине за последний год (март - март) подорожали на 26,5%.