Великобританію накрили сильні снігопади

В зв'язку зі снігопадами закрили школи

На северо-западе Великобритании сегодня, 30 января, сильный снегопад стал причиной перебоев в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, в аэропортах в течение некоторого времени были полностью закрыты взлетно-посадочные полосы.

Работу аэропортов уже возобновили, однако пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса из-за возможных задержек.

Кроме того, в Ливерпуле и Манчестере также отменены занятия в большинстве учебных заведений.

В Шотландии закрыто несколько десятков школ.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за усиления снегопадов в Европе задерживается ряд авиарейсов.

"Из-за снегопадов задерживаются полеты в Манчестере, Париже, Лилле и Брюсселе", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что в аэропорту немецкого Мюнхена из-за сильного снегопада отменили 120 авиарейсов. Еще около 140 рейсов были задержаны.