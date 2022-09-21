Великобритания снизит цену на э/э и газ для предприятий более чем в два раза за счет субсидий

Оптовые цены на электроэнергию будут ограничены примерно 211 фунтами стерлингов (239 долларов) за МВтч, а на газ - 75 фунтами стерлингов за МВтч по сравнению с прогнозируемыми рыночными ставками в 600 фунтов и 180 фунтов соответственно.

"Мы вмешались, чтобы остановить крах предприятий, защитить рабочие места и ограничить инфляцию", - заявил министр финансов Кваси Квартенг.

Оптовые цены на газ и электроэнергию в Европе выросли после вторжения России в Украину и с тех пор остаются нестабильными.

Правительство не публиковало никаких оценок стоимости, но в отчетах указывается, что стоимость шестимесячной поддержки составляет до 42 млрд фунтов стерлингов в дополнение к более чем 100 млрд фунтов стерлингов для ранее объявленной схемы помощи домохозяйствам.

Окончательные цены за единицу будут подтверждены 30 сентября.

Правительство Великобритании заявило, что поставщики получат компенсацию за снижение оптовых цен на газ и электроэнергию, которые они перекладывают на небытовых потребителей.

Схема коммерческого энергоснабжения первоначально будет применяться с 1 октября по 31 марта 2023 года для всех небытовых потребителей энергии, включая благотворительные организации и государственный сектор, включая как школы и больницы, а также предприятия.