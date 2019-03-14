Європарламент підтримав створення режиму санкцій за порушення прав людини

Фото: Європейський парламент (www.europarl.europa.eu)

Новий режим повинен передбачати введення заборони на видачу віз і заморожування активів осіб

Європарламент підтримав резолюцію, яка закликає Раду ЄС створити режим санкцій щодо осіб, які порушують права людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Европарламента.

Новий режим повинен передбачати введення заборони на видачу віз і заморожування активів осіб, які причетні до грубих порушень прав людини.

"Європарламент рішуче засуджує порушення прав людини в усьому світі. Європарламент закликає раду оперативно створити автономний, гнучкий і реагуючий режим санкцій в рамках всього ЄС, який дозволяв би застосовувати санкції проти будь-яких окремих осіб, державних і недержавних суб'єктів та інших суб'єктів, відповідальних за серйозні порушення прав людини або причетних до них", - йдеться в резолюції.

Депутати виступили з пропозицією, щоб санкційний режим ЄС проти порушень прав людини "символічно носив ім'я Сергія Магнітського". Вони також вітали створення подібних законів проти порушників прав людини в ряді країн і закликали інші держави розробити аналогічні документи".

Нагадаємо, що зараз в російських в'язницях перебувають близько 70 українських політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко. Адвокати політв'язнів неодноразово заявляли, що РФ порушує права людини в Криму, де частина українців і була незаконно затримана.