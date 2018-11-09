Великобританія веде переговори з ЄС про нові санкції проти російського ГРУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Список фігурантів санкційного списку, як очікується, буде опубліковано в наступному місяці

Великобританія домагається від країн Європейського союзу введення санкцій проти високопоставлених керівників Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times, який посилається на дипломатичні джерела.

Як повідомляється, Великобританія сподівається заручитися підтримкою нових санкцій з боку Франції і Німеччини.

"Потрібно, щоб міністри закордонних справ та інших країн протягом кількох тижнів схвалили замороження активів і заборону на поїздки названих високопоставлених російських шпигунів", - зазначає видання.

Список фігурантів санкційного списку, як очікується, буде опубліковано в наступному місяці.

Він, за інформацією видання, може стати першим офіційним підтвердженням особистостей двох головних підозрюваних, прізвища яких прозвучали у розслідуванні міжнародної групи Bellingcat, - Олександра Мишкіна і Анатолія Чепіги. Зараз в офіційно опублікованих Великобританією матеріалах вони згадуються як співробітники ГРУ Олександр Петров і Руслан Боширов. Bellingcat стверджує, що під цими іменами ховаються співробітники військової розвідки Мишкін і Чепіга.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Девід Тесслер заявив, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.

Також повідомлялося, що Держдепартамент США готує нові санкції проти Росії, оскільки не може переконатися в тому, що Росія дотримується міжнародного законодавства про хімічну зброю після отруєння у Солсбері (Великобританія).