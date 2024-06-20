Великобритания и США поссорились из-за вступления Украины в НАТО, - СМИ

Вашингтон обеспокоен планами дать президенту Украины Владимиру Зеленскому новые гарантии членства в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем месяце.

В то же время Британия поддержала предложение некоторых европейских государств-членов охарактеризовать путь Украины к вступлению в альянс как "необратимый" в совместном заявлении.

Однако Соединенные Штаты считают, что формулировки должны быть смягчены, описывая процесс как "хорошо освещенный мост" к членству без конкретных сроков.

По информации The Telegraph, на предстоящем саммите НАТО не будет никаких дополнительных заверений по поводу сроков вступления Украины, но будут предоставлены новые гарантии безопасности со стороны членов альянса.