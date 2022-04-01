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Британія приєднається до США у випуску на ринок нафти з резервів, - Bloomberg

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Лондон, П'ятниця 01 квітня 2022 15:00
Британія приєднається до США у випуску на ринок нафти з резервів, - Bloomberg Фото: Британія підтримає США у випуску нафти з резервів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія приєднається до США у вивільненні більшої кількості нафти зі своїх резервів. Це відбудеться в рамках спільних зусиль зі зниження цін і зменшення залежності від російських поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Оголошення, швидше за все, буде зроблено в п'ятницю через Міжнародне енергетичне агентство, за словами одного з джерел, який відмовився назвати розмір випуску, пославшись на чутливість ринку і необхідність для країн діяти узгоджено.

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що його плани з випуску мільйона барелів нафти на день протягом шести місяців закладуть основу для досягнення США енергетичної незалежності від іноземних постачальників. Він також сказав, що очікує, що союзники вивільнять до 50 мільйонів барелів з власних запасів.

Для порівняння, місяць тому члени МЕА домовилися про випуск 61,7 млн барелів, з яких 30 млн припаде на США, а 2,2 млн - на Великобританію.

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