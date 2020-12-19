Великобританія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі

Великобританія ввела санкції щодо ще 29 білорусів і семи білоруських компаній. Санкції пов'язані з протестами в Білорусі.

Про це пише DW.

В список потрапили спікер верхньої палати парламенту Білорусі Наталія Качанова, віце-прем'єр Анатолій Сивак і генпрокурор країни Андрій Швед. Також у списку санкцій глава Белтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт.

Нагадаємо, Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти Білорусі. Санкції спрямовані проти режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, в "чорний список" ЄС потрапили сім білоруських компаній.

Незабаром стало відомо, що Білорусь підготувала відповідні санкції проти Європейського союзу.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму Лукашенка. Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.

Також РБК-Україна писало, що Білорусь підготувала санкції проти низки офіційних осіб України.