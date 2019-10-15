Великобританія припинить експорт зброї в Туреччину

Великобританія планує призупинити видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини через проведення військової операції турецькою стороною в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра закордонних справ Великобританії Домініка Раабе, постачання зброї буде зупинення з-за побоювань, що воно буде використовуватися у військових операції в Сирії.

"Уряд Великобританії дуже серйозно ставиться до своїх обов'язків щодо контролю над експортом озброєнь, і в цьому випадку, звичайно, ми будемо уважно стежити за експортом нашої продукції в Туреччину. Ніяких додаткових експортних ліцензій у Туреччину для предметів, які можуть бути використані у військових операції в Сирії, не буде надано, поки ми проводимо перевірку", - заявив Рааб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів економічні санкції проти Туреччини з-за військової операції в Сирії. За словами Трампа, санкції буду введені відносно діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".

Також повідомлялося, що у США розглядають можливість вивезення ядерної зброї з Туреччини.