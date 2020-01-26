Великобританія представила пам'ятну моменту з нагоди Brexit

Міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід представив зображення пам'ятної монети, яка була випущена з нагоди виходу країни з Європейського союзу (Brexit) 31 січня. Про це повідомляє прес-служба уряду Великобританії.

На монеті номіналом написано: "Мир, процвітання і дружба з усіма державами". Також на монеті написана дата Brexit - 31 січня 2020 рік.

Міністерство фінансів країни забезпечило виготовлення 3 млн таких монет. До кінця року планується випустити ще 7 млн. Вони будуть доступні в банках, поштових відділеннях і магазинах вже в день виходу Великобританії з ЄС.

Також відомство випустить спеціальну сувенірну монету з нагоди Brexit, яку вже погодилися придбати 13 тис. чоловік.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського союзу. Згідно з домовленостями, Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

Підписуючи угоду, Джонсон заявив, що це "фантастичний момент", який "підбив підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалих суперечок і розбіжностей".