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Британія планує домовитися про вільну торгівлю з ЄС до кінця року

Неділя 22 листопада 2020 14:48
Британія планує домовитися про вільну торгівлю з ЄС до кінця року
Фото: міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак (newindianexpress.com)
Автор: Олександр Білоус

Угода з ЄС полегшить ситуацію з пандемією COVID-19

Велика Британія хоче укласти угоду про вільну торгівлю з Європейським союзом до кінця року. Але на економічну ситуацію більше буде впливати ситуація з пандемією COVID-19.

Про це заявив міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак, повідомляє агентство Reuters.

На питання, які наслідки відсутності угоди про вільну торгівлю після закінчення перехідного періоду до 31 грудня, Сунак сказав: "Дуже складно дати точну оцінку короткострокових ефектів. Але я згоден з тим, що сказав прем'єр-міністр, в короткостроковій перспективі, зокрема, і в самий найближчий час, було б краще укласти угоду, тому що це полегшило б ситуацію".

"Але найважливіший вплив на нашу економіку в наступному році буде не через це, а через коронавірус", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 жовтня Британія і Євросоюз розпочали переговори про нову торговельну угоду. У спільному документі зазначалося, що якщо сторони не прийдуть до загальної згоди по всіх питаннях, то переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Нагадаємо, 16 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

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