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Велика Британія назвала умову для повернення до нормальних відносин з Росією

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П'ятниця 06 серпня 2021 12:52
Велика Британія назвала умову для повернення до нормальних відносин з Росією Фото: посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що наразі повернення до нормальних відносин із Росією неможливе. Кремль продовжує дестабілізувати Україну та захоплювати її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла під час виступу на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи".

На її думку, Україна розплачується за свій проєвропейський вибір.

"Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливо, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - переконана Сіммонс.

Посол стверджує, що Велика Британія залишається відданим партнером України, рішуче захищаючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

"Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією", - сказала посол.

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