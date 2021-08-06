Велика Британія назвала умову для повернення до нормальних відносин з Росією

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що наразі повернення до нормальних відносин із Росією неможливе. Кремль продовжує дестабілізувати Україну та захоплювати її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла під час виступу на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи" .

На її думку, Україна розплачується за свій проєвропейський вибір.

"Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливо, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - переконана Сіммонс.

Посол стверджує, що Велика Британія залишається відданим партнером України, рішуче захищаючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

"Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією", - сказала посол.