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Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з Росії

Автор: Олександр Білоус

Британія збільшить видобуток нафти та газу після заяви про заборону на імпорт російської нафти до кінця року. Міністр транспорту Грант Шеппс нагадав, що країна видобуває як нафту, так і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бртитанія заявила у вівторок, що до кінця 2022 року поступово припинить імпорт російської нафти і нафтопродуктів і розгляне питання про заборону свого природного газу, приєднавшись до інших країн, таких як Сполучені Штати, щоб покарати Москву за вторгнення в Україну.

"Нам пощастило у Британії, що ми не купуємо пропорційно дуже багато російської нафти і газу, і ми також видобуваємо свої власні, тому ми також будемо збільшувати", - сказав Шеппс Sky News.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв викласти нову стратегію енергопостачання, оскільки його уряд готується до наслідків 54-відсоткового стрибка споживчих рахунків за газ і електроенергію з квітня і підвищення цін на бензоколонках.

Але Шеппс сказав, що, на його думку, британці приймуть фінансові витрати.

"Хоча це, звичайно, призведе до деякого підвищення цін на енергоносії - хоча ми, ймовірно, вже бачили це, вони вже відбуваються - британський народ не готовий бачити, як ми фінансуємо жахливу війну Путіна", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Нафта