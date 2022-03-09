Британія наростить видобуток нафти після відмови від імпорту з Росії

Бртитанія заявила у вівторок, що до кінця 2022 року поступово припинить імпорт російської нафти і нафтопродуктів і розгляне питання про заборону свого природного газу, приєднавшись до інших країн, таких як Сполучені Штати, щоб покарати Москву за вторгнення в Україну.

"Нам пощастило у Британії, що ми не купуємо пропорційно дуже багато російської нафти і газу, і ми також видобуваємо свої власні, тому ми також будемо збільшувати", - сказав Шеппс Sky News.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв викласти нову стратегію енергопостачання, оскільки його уряд готується до наслідків 54-відсоткового стрибка споживчих рахунків за газ і електроенергію з квітня і підвищення цін на бензоколонках.

Але Шеппс сказав, що, на його думку, британці приймуть фінансові витрати.

"Хоча це, звичайно, призведе до деякого підвищення цін на енергоносії - хоча ми, ймовірно, вже бачили це, вони вже відбуваються - британський народ не готовий бачити, як ми фінансуємо жахливу війну Путіна", - сказав він.