Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 309 млн долларов

О выделении помощи объявит на саммите G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня, премьер-министр Риши Сунак.

Приоритетом для него на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, который она причиняет Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

По данным Британии, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.