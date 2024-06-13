RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания предоставит Украине пакет помощи на 309 млн долларов

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Великобритания предоставляет пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов) для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительство Великобритании.

О выделении помощи объявит на саммите G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня, премьер-министр Риши Сунак.

Приоритетом для него на саммите будет работа с партнерами по согласованию способа использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Лидеры Великобритании и G7 ясно дали понять, что Россия должна заплатить за ущерб, который она причиняет Украине. Мы будем изучать все законные возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

По данным Британии, стоимость активов, находящихся в юрисдикциях G7, составляет 285 миллиардов долларов.

 

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в ходе саммита 13-15 июня договорятся о кредите для Украины на 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.

США планируют объявить о новом пакете санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News