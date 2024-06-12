ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США объявят новые санкции против РФ на саммите G7. Что о них известно

США, Среда 12 июня 2024 08:49
UA EN RU
США объявят новые санкции против РФ на саммите G7. Что о них известно Фото: представитель Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

13-15 июня, на саммите G7, США планируют объявить о новом пакете санкций против России.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, будет введен целый ряд новых эффективных санкций и мер экспортного контроля, которые будут нацелены на организации и сети, помогающие России вести войну.

"Мы продолжим возлагать расходы на российскую военную машину", - сказал Кирби.

Саммит G7 в Италии

В конце этой недели, 13-15 июня, в Италии пройдет ежегодный саммит "Большой семерки" (G7). Встреча состоится в Апулии на юге Италии, в отеле "Борго Эгназия".

В саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Как писало РБК-Украина, ранее Кирби официально анонсировал встречу президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского на полях саммита G7.

Напомним, в состав G7 входят США, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Белый дом Санкции против России
NEWS
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет