Британія починає розробку власної криптовалюти - "бриткойна"

"Ми запускаємо нову робочу групу Казначейства і Банку Англії для координації дослідницької роботи над потенційною цифровою валютою центрального банку (CBDC)", - сказав Сунак на конференції фінансової індустрії.

Незабаром після цього Сунак написав Twitter єдине слово "Britcoin" у відповідь на оголошення міністерства фінансів про створення робочої групи.

Підтримувана Банком Англії цифрова версія фунта стерлінгів потенційно дозволить підприємствам і споживачам мати рахунки безпосередньо в банку і обходити стороною інших при здійсненні платежів, що змінить роль кредиторів в фінансовій системі.

Інші центральні банки також розглядають можливість створення цифрових версій своїх власних валют, істотно розширюючи доступ до ресурсів центрального банку, якими зараз можуть використовувати тільки комерційні банки. Це може прискорити внутрішні і зовнішні платежі і знизити ризики для фінансової стабільності.

Китай є лідером по запуску CBDC. Минулого тижня Європейський центральний банк заявив, що вивчає електронну форму готівкових грошей на додаток до банкнот і монет, але до запуску ще кілька років.

Банк Англії заявив, що цифрова версія фунта стерлінгів не замінить ані готівки, ані існуючих банківських рахунків.

"Уряд і Банк Англії ще не прийняли рішення про те, чи вводити CBDC у Великій Британії, і будуть широко обговорювати з зацікавленими сторонами переваги, ризики та практичні аспекти цього", - заявили в Банку Англії.

Криптовалюти викликають зростаючий інтерес з боку основних фінансових інститутів, а 14 квітня біткойн досяг рекордного рівня майже в 65 тисяч доларів в десять разів дорожче, ніж рік тому.