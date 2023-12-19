Великобритания поможет Украине усилить военно-морскую поддержку: детали

Меморандум о взаимопонимании предусматривает послевоенные гарантии безопасности, которые будут включать увеличение поставок оружия и повторное введение санкций в случае нового нападения России.

Британия заявила Украине, что она поможет укрепить ее военно-морской флот в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании.

Также Великобритания намерена использовать свой военно-морской опыт и ресурсы, чтобы помочь Украине укрепить свой военно-морской флот.

Королевский военно-морской флот уже обучает украинских специалистов по разминированию подводных лодок без экипажа обезвреживать российские мины и другие взрывные устройства.

Эта подготовка поможет Украине восстановить свои морские пути и подготовиться к морским операциям, таким как десантные операции.

Что входит в пакет

Представители оборонного ведомства пока не раскрывают подробности о вооружении, которое может быть отправлено Украине. Однако они подтвердили, что это будет включать наземные и воздушные средства.

Великобритания планирует поставлять Украине оружие, которое позволит ее вооруженным силам работать вместе с войсками НАТО. Это оружие поможет Украине стать более сильной и эффективной армией, которая сможет противостоять будущим угрозам.

Кроме того, Великобритания и Украина договорились о дальнейшем обмене разведданными. Это позволит обеим странам лучше понимать угрозу со стороны России и принимать более эффективные меры по ее противодействию.

Помощь Британии Украине

Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь с начала полномасштабного вторжения России. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и другие виды вооружений.

Также Британия ежегодно выделяет Киеву военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, и ожидается, что она сравняется с этой суммой в 2024 году.

Также мы писали, что согласно информации издания The Times, Великобритания передала Украине ракеты Martlet, предназначенные для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед".

Ранее мы писали, что Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.