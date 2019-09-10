ru
ua

Великобританія повинна призначити єврокомісара у разі відстрочення Brexit

Новини » В світі   

Раніше був затверджений новий склад Єврокомісії без Великобританії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Великобританія зобов'язана призначити свого представника в Єврокомісії, якщо відбудеться відстрочка Brexit. Про це повідомляє Politico.

За словами фон дер Ляйєн, Великобританії доведеться призначити свого представника, якщо 1 листопада все ще буде членом Європейського союзу.

"Якщо Британія попросить про відстрочку, і якщо вона буде надана, то згідно з правилами договору, повинен бути призначений комісар, і ця особа отримає портфель", - повідомила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде 8 віце-президентів, а також 18 членів комісії. При цьому Великобританія не подавала кандидатуру в нову Єврокомісію. На думку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, в цьому не було потреби, адже країна 31 жовтня повинна вийти з ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Великобританії прийняли законопроект про відстрочення виходу складу ЄС. Відповідний закон підписала королева Британії Єлизавета II.

Курс долара знизився на міжбанку Росія виплатила борг Раді Європи
Читати всі новини