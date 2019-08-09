У Великобританії стався масштабний блекаут

На більшій частині території Великобританії в п'ятницю, 9 серпня, ввечері стався масштабний збій в роботі системи електропостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Як повідомляється, масове відключення електроенергії відбулося в деяких районах Лондона і на південно-сході Англії.

"Ми інформовані про відключення електроенергії, затронувшем значну частину Лондона і південно-сходу. Ми вважаємо, що це відбулося із-за збою в роботі Національної енергетичної мережі", - йдеться в Twitter оператора енергомереж UK Power Network.

Пізніше енергетична компанія National Grid заявила, що причиною відключення був збій у роботі двох генераторів.

В керуючій транспортною системою британської столиці компанії Transport for London повідомили, що збій торкнувся роботу вуличного освітлення та світлофорів, а також викликав перебої в роботі залізничного транспорту.

Компанія National Rail повідомила, що поїзди на деяких лініях ненадовго зупинилися через відключення електрики, однак потім енергопостачання було відновлено.

Збій торкнувся залізничні лінії, якими управляють компанії Thameslink, Southern і Gatwick Express, а також деякі лінії лондонської підземки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 липня в центрі Нью-Йорка сталося масштабне відключення електроенергії, в тому числі в деяких районах центрального Манхеттена і Верхнього Вест-Сайда, в результаті чого постраждали 90 тис. жителів міста.

Крім того, із-за проблем з електроенергією (блекаут) навесні у Венесуелі загинули щонайменше 15 чоловік.