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У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД

Новини » В світі    04.10.2019 - 12:15
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
Ілюстративне фото (army-news. ru)

Позиція Великобританії щодо мораторію збігається з позицією НАТО

Великобританія отримала лист президента Російської Федерації Володимира Путіна з пропозицією про введення мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомив посол Великобританії в РФ Лорі Брістоу, передають росЗМІ.

За словами Брістоу, позиція Британії в даному питанні збігається з позицією НАТО.

"Ми отримали лист від президента Путіна, позиція Великобританії точно така ж, як і в інших членів НАТО. Вона полягає в тому, що оголошення мораторію на розміщення цих ракет було б гарною ідеєю, але проблема в тому, що Росія розробила і розмістила ракети. Це, таким чином, є причиною проблеми", - відповів Брістоу.

Нагадаємо, НАТО звинуватило Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) у відповідь на лист Путіна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 липня в РФ був підписаний закон про призупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Цей закон призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

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