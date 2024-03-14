Большой вызов. Украина борется с дезинформацией РФ в Африке, - МИД

В частности, по информации РБК-Украина, речь идет о полутора десятках стран, преимущественно бывших французских колоний, причем речь идет как о военном присутствии россиян, так и их интересе к добыче полезных ископаемых, в частности урана.

Недавно в Госдепе США публично рассказали о существовании целого российского центра по распространению пропаганды среди африканских стран. Российская пропаганда - большой вызов для Украины, признает специальный представитель по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, поскольку РФ имеет большие финансовые, технические и кадровые ресурсы, чтобы продвигать свои нарративы и фейки по агрессии против Украины.

"В прошлом году мы организовывали два курса для африканских дипломатов и политиков, рассказывали им о природе агрессии РФ, о "Вагнере", об угрозах от сотрудничества с Россией. Безусловно, противодействие будет продолжаться. Благодаря помощи западных партнеров мы работаем над минимизацией последствий пропаганды. А там, где мы не успеваем, мы привлекаем наших партнеров, которые помогают нам", - рассказал дипломат.

Отношения Украины и Африки

Еще в 2022 году была утверждена Африканская стратегия, разработка которой началась еще до масштабного вторжения РФ. А через год после этого глава МИД Дмитрий Кулеба совершил два африканских турне, президент Владимир Зеленский провел десятки разговоров с лидерами стран Африки, а президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства. После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным.

В августе 2023 года Кулеба признавался, что Украина не стремится заменить Россию в ее "господстве" на африканском континенте. Напротив, она хочет наладить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от Кремля. Кроме того, Кулеба в сентябре 2023 года во время Форума оборонных индустрий рассказывал, что Африка хочет не только покупать украинское оружие, но и заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории собственно его производства.