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Большой морской лайнер "застрял" у берегов Австралии с пассажирами: в чем причина

Фото: крупный морской лайнер застрял у берегов Австралии (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Один из крупнейших океанских пассажирских лайнеров, судно Viking Orion, застрял у побережья Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сотни пассажиров заблокированы вместе с судном, в связи обнаружением на его корпусе потенциально опасных наростов.

Австралийские портовые власти не разрешили лайнеру зайти в док в Аделаиде после того, как службы правительственного департамента идентифицировали необычное скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных на корпусе судна.

Предполагается, что в "наросте" могут содержаться несвойственные Австралии инвазивные виды растений, опасные для местной среды обитания. Чиновники заявили, что корпус корабля необходимо очистить, и только тогда Viking Orion сможет получить право захода в порты Австралии.

Для очистки корпуса судна уже привлекли профессиональных водолазов и оборудование. Но выполнение обязательной процедуры займет некоторое время.

Ранее мы писали, что Австралия планирует ввести санкции против России и Ирана в ответ на нарушение прав людей в странах.

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