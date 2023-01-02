Большой морской лайнер "застрял" у берегов Австралии с пассажирами: в чем причина

Сотни пассажиров заблокированы вместе с судном, в связи обнаружением на его корпусе потенциально опасных наростов.

Австралийские портовые власти не разрешили лайнеру зайти в док в Аделаиде после того, как службы правительственного департамента идентифицировали необычное скопление микроорганизмов, растений, водорослей или мелких животных на корпусе судна.

Предполагается, что в "наросте" могут содержаться несвойственные Австралии инвазивные виды растений, опасные для местной среды обитания. Чиновники заявили, что корпус корабля необходимо очистить, и только тогда Viking Orion сможет получить право захода в порты Австралии.

Для очистки корпуса судна уже привлекли профессиональных водолазов и оборудование. Но выполнение обязательной процедуры займет некоторое время.