Большой камбэк F1, Эль Класико для Лунина и старт Кубка Стэнли: анонс выходных в спорте

"Манчестер Сити" – "Челси"

20 апреля, 19:15, Лондон, "Уэмбли", телетрансляция на Setanta Sports

Хосеп Гвардиола не приведет "горожан" к треблу в этом году. Впрочем, после вылета из Лиги чемпионов "Манчестер Сити" остается фаворитом на чемпионский дубль. Шаг к очередному Кубку Англии гранд должен совершить в столице. Жребий подобрал манкунианцам в соперники "Челси". Лондонцы продолжают внутреннюю перестройку, но в последнее время значительно улучшили результаты и даже могут рассчитывать на топ-6 АПЛ. Новый лидер "синих" – списанный "Сити" Коул Палмер.

Гран-при Китая

21 апреля, 10:00, Шанхай, Международный автодром Шанхая, телетрансляция на Setanta Sports

После пятилетней паузы Формула-1 возвращается в Китай. Коронавирус и другие проблемы помешали элитным гонщикам планеты посещать Шанхай после 2019 года. Возвращение будет двойным. Пятый этап сезона будет первым со спринтом. Дождь в пятницу внес дополнительную интригу в короткую гонку, где с первого ряда будут стартовать британцы Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. Тем не менее, фаворитом основной гонки остается действующий чемпион Макс Ферстаппен из "Ред Булла".

Фото: "Ред Булл" столкнулся со стихией в Шанхае (redbullcontentpool.com)

"Реал" – "Барселона"

21 апреля, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляция на MEGOGO

В разном настроении к очередному Класико подходят испанские гранды. "Реал" посреди недели выбил, очевидно, главного фаворита Лиги чемпионов – "Манчестер Сити" – благодаря великолепному перформансу Андрея Лунина. Украинец заслужил овации инчас в принципиальном поединке с "Барсой", потерпевшей позор в ответном матче с ПСЖ. "Блаугранас" предстали незрелой командой, где даже главный тренер Хави заработал инфантильное удаление на старте второго тайма. "Мадрид" этим воспользуется.

"Рейнджерс" – "Вашингтон"

21 апреля, 22:00, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", телетрансляция на Setanta Sports+

Настало время жарких дней в НХЛ. 16 лучших команд сезона начинают гонку за Кубком Стэнли. "Рейнджерс" в статусе победителей регулярного первенства примет гостей из столицы, которые едва ли не в последний момент запрыгнули в плей-офф. Овечкин и компания будут андердогами в противостоянии с "синерубашечниками". Впрочем, Кубок Стэнли по сравнению с регуляркой – совсем другой турнир. Хотя серии до четырех побед оставляют место для ошибки фаворита или даже двух...

Фото: "Рейнджерс" будут открывать плей-офф против "Кэпиталз" (nypost.com)

"Клипперс" – "Даллас"

21 апреля, 22:30, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports

На старте плей-офф и НБА. Среди первых матчей выделяется противостояние на Западе. "Клипперс" с целым возом ветеранов (Пол, Харден, Леонард, Уэстбрук) встретится с "Далласом" Луки Дончича. Самый результативный баскетболист регулярного первенства с одноклубниками проиграл калифорнийцам два из трех поединков в сезоне 2023/24. Как раз настал удобный момент для реванша. Но назвать "Маверикс" однозначными фаворитами серии прямо сейчас слишком оптимистично.