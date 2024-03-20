Крупный индийский НПЗ отказался принимать российскую нефть, - Reuters

Такое развитие событий усугубляет проблемы экспорта нефти для России, поскольку ее нефтяные компании могут столкнуться с трудностями в поиске судов для продажи излишков нефти после недавних атак украинских дронов на государственные нефтеперерабатывающие заводы.

Российские компании уже испытывают трудности со сбором платежей за экспорт нефти из-за банковских ограничений.

США ввели масштабные санкции против России после ее вторжения в Украину два года назад. В феврале США ввели санкции в отношении "Совкомфлота" и 14 нефтяных танкеров, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Импорт нефти в Индию может измениться

Reliance, крупный покупатель российской нефти марки "Юралс", потребовал, чтобы новые партии нефти не доставляли танкерами, которые эксплуатирует "Совкомфлот". Reliance Industries является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса.

Все больше индийских нефтеперерабатывающих предприятий планируют отказаться от использования судов "Совкомфлота", что может повлиять на импорт российской нефти в Индию и оставить РФ с меньшим количеством рынков сбыта для размещения ее флагманского продукта.

Заводы опасаются санкций США

Reuters пишет, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, стремясь избежать негативной реакции со стороны Вашингтона, проявляют "особую осторожность" из-за более пристального контроля за российскими нефтяными сделками со стороны банков и властей США.

Издание указывает, что нефтеперерабатывающие заводы хотят предотвратить участие организаций, которые прямо или косвенно подвергнуты санкциям.

"Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на суда, находящиеся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США", - сказал один из источников в правительстве Индии.

Санкции против нефтяного сектора РФ