Крупный европейский банк уйдет из России "как можно скорее", - Reuters

Правительство Италии попросит UniCredit покинуть Россию как можно скорее. Это одно из условий для одобрения поглощения банком более мелкого конкурента Banco BPM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

UniCredit входит в число немногих международных банков, которые не смогли выйти из России после начала войны против в Украине. Генеральный директор Андреа Орсель заявил, что не хотел навредить акционерам, выходя банк без справедливой цены за активы.

Банк уже столкнулся с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ) ускорить сокращение своего бизнеса в России.

Итальянское правительство рассматривает сделку в соответствии с так называемыми правилами "золотой акции", позволяющими ему блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних корпоративных поглощений в стратегических секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Ожидается, что Италия также попросит UniCredit сохранить стабильную ставку между кредитами и депозитами и поддерживать текущие операции по финансированию проектов.

Правительство может обсудить сделку уже на этой неделе, поскольку заседание кабинета министров запланировано на пятницу. Правительство склоняется к условному одобрению сделки Unicredit-Banco BPM, и решение ожидается к концу апреля.

UniCredit заявил в этом месяце, что он запустит свою заявку на покупку акций BPM на сумму 14 млрд евро 28 апреля после получения одобрения от рыночного надзорного органа Consob. Однако кредитор оставляет за собой право подождать до 30 июня, чтобы решить, продолжать ли условия предложения.

UniCredit

UniCredit - вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo). Основными регионами деятельности являются Италия, Германия, Австрия и страны Центральной и Восточной Европы.

UniCredit Group образовалась в 1998 году в результате слияния нескольких итальянских банков, крупнейшими из которых были группа Unicredito (банки Турина, Вероны и Тревизо) и Credito Italiano.