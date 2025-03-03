В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько

Европейские страны рассматривают несколько возможных предложений по прекращению огня в Украине. Однако ни одно из них пока не согласовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В понедельник, 3 марта, представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что существует несколько вариантов по прекращению огня в Украине. Их рассматривают европейские лидеры после предложения Франции о месячном начальном перемирии.

"Очевидно, есть несколько вариантов на столе. Я просто не буду комментировать все варианты", - сказал представитель Стармера.

Издание отмечает, что европейские страны во главе с Великобританией и Францией рассматривают свои варианты мирного соглашения, включающие Украину. Усилия Европы активизировались после конфликта на прошлой неделе между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Месячное перемирие

2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине с целью демонстрации общей и твердой поддержки Киева. Организовал встречу глава британского правительства Кир Стармер.

Как написали западные СМИ, президент Франции Эмануэль Макрон не верит в соглашение о прекращении огня, которое могут заключить Соединенные Штаты Америки (США) и Российская Федерация (РФ). Поэтому Макрон и Стармер работают над совместным планом по достижению мира в Украине. В частности предлагается перемирие на месяц.

Le Figaro отмечало, что план Франции и Британии предусматривает "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" продолжительностью один месяц. По словам Макрона, соответствующий план имеет преимущество, поскольку позволит контролировать выполнение перемирия.