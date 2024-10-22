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"Большой бой на "Уэмбли". Промоутер уже определился с соперником Фьюри после победы над Усиком

Лондон, Вторник 22 октября 2024 15:25
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"Большой бой на "Уэмбли". Промоутер уже определился с соперником Фьюри после победы над Усиком Фото: Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Основатель и руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум уже размышляет над тем, с кем сразится его подопечный Тайсон Фьюри после успеха в поединке с Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fight Freaks Unite.

Арум сразу отверг возможность встречи Фьюри и уже неоднократно битого в мегафайтах Энтони Джошуа. А вот его недавний соперник – Даниэль Дюбуа видится кандидатурой очень перспективной.

"Допустим, Фьюри побьет Усика, тогда бойцом, с которым он должен сразиться (если не будет трилогии) станет Дюбуа. Это будет большой бой на "Уэмбли", – рассказал промоутер.

Он также смоделировал ситуацию, если в реванше победит Усик. Для украинца, по его мнению, тоже иного варианта, чем Дюбуа не существует. Арум вспомнил предыдущий поединок бойцов и в очередной раз усомнился в справедливости признания удара британца, которым тот свалил Усика, запрещенным.

"Усик дважды без проблем победил Джошуа. А вот его победа над Дюбуа была противоречивой, – уверен промоутер. – Многие считают, что Даниэль нанес свой удар по правилам. И, если бы не вмешался рефери, он должен был нокаутировать Усика".

21 сентября Дюбуа в Лондоне победил Джошуа в поединке за титул чемпиона IBF в тяжелом весе. Последний трижды побывал в нокдауне, затем был отправлен в глубокий нокаут. Это поражение стало уже четвертым в карьере 34-летнего эксчемпиона мира.

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде свои бои проведут еще два украинских боксера – Сергей Богачук и Денис Беринчик. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе.

Усик в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за Фьюри – 114:113.

Ранее Усик вскрыл механизм отбора спарринг-партнеров на реванш.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Бокс
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