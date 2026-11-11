Больших надежд нет: в Финляндии высказались о переговорах в Абу-Даби

Президент Финляндии рассказал о деталях телефонного разговора с диктатором, в котором также принимал участие премьер-министр Норвегии. Он охарактеризовал это общение как "хорошее и откровенное".

"Он был очень проницательным, очень аналитическим, очень хорошо подготовленным и вел разговор очень спокойно", - охарактеризовал финский лидер Владимира Путина.

Коммуникация с Россией и переговоры в Абу-Даби

По словам Стубба, Запад не должен отказываться от прямой коммуникации с российской стороной ради участия в переговорах.

"Если мы хотим участвовать в переговорах, мы не можем оставаться в стороне и держать кнопку "без звука" нажатой. Напротив, мы должны напрямую общаться с россиянами", - подчеркнул президент Финляндии.

В то же время Стубб не выразит больших надежд на скорые результаты трехсторонних мирных переговоров в ОАЭ. Он отметил, что не стоит ожидать ни скорейшего заключения соглашения, ни встречи на высшем уровне между президентами Украины, США и РФ.

По мнению президента Финляндии, успехом и хорошим итогом встречи в Абу-Даби станет хотя бы договоренность о проведении следующего раунда переговоров на техническом уровне.