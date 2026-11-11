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Больших надежд нет: в Финляндии высказались о переговорах в Абу-Даби

14:04 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Стубб (Getty Images)

Президент Финляндии заявил, что российский диктатор во время недавнего разговора проявил себя как "хорошо подготовленный собеседник". В то же время Александр Стубб не возлагает больших надежд на переговоры в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Финляндии рассказал о деталях телефонного разговора с диктатором, в котором также принимал участие премьер-министр Норвегии. Он охарактеризовал это общение как "хорошее и откровенное".

"Он был очень проницательным, очень аналитическим, очень хорошо подготовленным и вел разговор очень спокойно", - охарактеризовал финский лидер Владимира Путина.

Коммуникация с Россией и переговоры в Абу-Даби

По словам Стубба, Запад не должен отказываться от прямой коммуникации с российской стороной ради участия в переговорах.

"Если мы хотим участвовать в переговорах, мы не можем оставаться в стороне и держать кнопку "без звука" нажатой. Напротив, мы должны напрямую общаться с россиянами", - подчеркнул президент Финляндии.

В то же время Стубб не выразит больших надежд на скорые результаты трехсторонних мирных переговоров в ОАЭ. Он отметил, что не стоит ожидать ни скорейшего заключения соглашения, ни встречи на высшем уровне между президентами Украины, США и РФ.

По мнению президента Финляндии, успехом и хорошим итогом встречи в Абу-Даби станет хотя бы договоренность о проведении следующего раунда переговоров на техническом уровне.

Напомним, 27 октября лидеры Финляндии и Норвегии провели телефонный разговор с Путиным. Одной из главных тем стали дипломатические усилия по прекращению войны в Украине.

Отметим, Politico писало, что лидеры Финляндии и Норвегии несколько месяцев тайно обсуждали идею звонка российскому диктатору. Одной из причин этого стало недоверие США.

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