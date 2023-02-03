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"Большие риски". Зеленский рассказал, планирует ли посетить Брюссель

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский хотел бы посетить Брюссель, но считает это слишком рискованным из-за реванша России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства на пресс- конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Я действительно очень хочу, но большие риски из-за реванша России. Я не торгуюсь ни в коем случае, но большие риски, чтобы я куда-то уехал, о приоритете я сказал", - ответил Зеленский на вопрос, готов ли он посетить Брюссель.

Однако он отметил, что может покидать страну ради договоренностей по оружию и благодарности за поддержку.

"С начала войны я езжу за оружием, скажу откровенно. Что-то публично, что-то не очень, что-то сразу, что-то позже уже общество видит, но фундаментальные решения. И я был в США. Причина номер один эта. И вторая причина - благодарность нашего народа за ту большую поддержку Соединенных Штатов", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что сейчас самое дальнобойное оружие может изменить ход войны.

Напомним, в пятницу, 3 февраля, в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС. Ключевая тема - готовность Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. На данный момент украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

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Владимир ЗеленскийБрюссель